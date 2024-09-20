Украинская платформа для разведки на поле боя получила 600 тысяч евро инвестиций

Коалиция Darkstar инвестировала 600 тысяч евро в украинско-эстонский стартап Farsight Vision, который улучшает возможности для ситуативной осведомленности на фронте.

Об этом DOU сообщил предприниматель и соучредитель коалиции Рагнар Сасс.

"Платформа Farsight Vision уже доказала свою эффективность на поле боя. Команда получила один из самых положительных отзывов во время нашего первого Extreme Bootcamp. Этот стартап имеет возможность улучшить украинскую национальную безопасность и вывести ее на глобальный уровень. Все члены коалиции Darkstar помогут команде достичь этого", - отметил Рагнар Сасс.

Команда Farsight Vision создала платформу для ситуационной осведомленности и разведки на поле боя. Технология объединяет и сшивает видеоматериалы в формате "цифрового двойника".

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"Это помогает лучше планировать военные миссии (например, с незнакомой местностью, логистикой, размещением вооружения и т.д.). А также значительно сокращает время, необходимое для обработки этих данных - минуты вместо дней", - прокомментировали в Darkstar.

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