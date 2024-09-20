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"Авиалинии Антонова" выйдут на уровень доходов 2021 года, несмотря на потерю самолетов

Пятница, 20 сентября 2024, 19:15 - Богдан Мирошниченко

Несмотря на потерю трети парка крупных грузовых самолетов, валовой доход авиакомпании АО "Антонов" в этом году достигнет уровня 2021-го года.

Об этом ЭП рассказали источники в АО "Антонов".

С начала полномасштабного вторжения парк больших грузовых самолетов у компании сократился с восьми до пяти штук. Сейчас перелеты совершают пять Ан-124 "Руслан". До уничтожения россиянами самолетов на аэродроме "Гостомель" в марте 2022 года грузы перевозили семь Ан-124 "Руслан" и один Ан-225 "Мрия". 

Около 50% рейсов "Авиалиний Антонова" осуществляется по программе SALIS, то есть перевозки военных грузов для заказчиков из НАТО. Еще 50% - это коммерческие клиенты по всему миру: спутники, тяжелое специализированное оборудование, военные грузы и тому подобное. 

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На предприятии ЭП рассказали, что ставка на перевозку по программе SALIS ниже рыночной, однако она является стабильной. В то же время коммерческие клиенты платят больше, но не так регулярно.

Напомним: 

"Антонов" выполнил контракт по модернизации самолета Ан-32Б до пожарной версии и передал его ГСЧС. 

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Антонов
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Экономическая правда
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