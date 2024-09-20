Новости 20 сентября: ограничения в использовании Telegram, самолеты "Антонова", МАГАТЭ о ЗАЭС

О МАГАТЭ: МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала России с территории Запорожской АЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности.

О ЕС и кредите: Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев 20 сентября объявила о выделении Украине кредита ЕС в размере €35 млрд.

О Telegram: Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

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Об "Антонове": Несмотря на потерю трети парка крупных грузовых самолетов, валовой доход авиакомпании АО "Антонов" в этом году достигнет уровня 2021-го года.

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