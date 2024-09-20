На безвозвратной основе: Минфин назвал условия кредита на 35 млрд евро от ЕС

Новый кредит от Евросоюза на 35 миллиардов евро будет предоставлен в виде программы макрофинансовой помощи (Macro-Financial Assistance - MFA) на 2024-2025 годы и будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Таким образом, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направляться на погашение.

Решение Еврокомиссии является частью инициативы (не альтернативой) G7 по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

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При этом Украина самостоятельно будет определять, на что направлять полученные в рамках этого механизма средства. Макрофинансовая помощь не будет привязана к конкретным расходам, в то же время она позволит обеспечить наиболее насущные потребности.

В Минфине добавили, что пока это лишь предложение Еврокомиссии, оно вступит в силу после рассмотрения и его поддержки Европарламентом и Советом ЕС. Ожидается, что средства могут быть доступны уже в ближайшие месяцы.

"Беспрецедентное и справедливое решение в пользу возвращения мира на европейский континент. 35 млрд евро - необходимая инвестиция в поддержку финансовой стабильности Украины и нашей способности эффективно противостоять врагу на фронте. И что важно, предложение предусматривает, что эта инвестиция будет обеспечена за счет доходов от обездвиженных активов страны-агрессора.

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Вопрос конфискации всех замороженных активов РФ должен оставаться на повестке дня. Использование доходов является одним из первых шагов на этом пути", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним:

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев 20 сентября объявила о выделении Украине кредита ЕС в размере €35 млрд.