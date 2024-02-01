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Сотни руководителей компаний признали Маска самым переоцененным CEO США

Четверг, 1 февраля 2024, 13:35 - Игорь Пилипив
 
getty images

Гендиректор компаний SpaceX и Tesla и владелец соцсети X Илон Маск в опросе сотни руководителей компаний был признан самым переоцененным CEO США.

Об этом сообщает журнал Fortune, который и проводил опрос. 

Журнал опубликовал результаты опроса сотен руководителей компаний, где попросил их оценить своих самых переоцененных и недооцененных коллег. Fortune не уточнил, сколько именно руководителей ответили на опрос.

Илон Маск, который также был назван самым переоцененным CEO в прошлогоднем опросе, в этом году получил 399 голосов. На втором месте оказался генеральный директор Disney Боб Айгер, который набрал 302 голоса.

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Руководителя Microsoft Сатья Наделла признали самым недооцененным руководителем, он получил 274 голоса. Наделла удерживает этот титул уже восемь лет подряд.

Несмотря на то, что Маск был признан революционером в области электромобилей и коммерческой космонавтики, миллиардера также критиковали за чрезмерно амбициозные цели.

Напомним:

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Суд в американском штате Делавэр отменил соглашение о выплате пакета заработной платы Илону Маску в Tesla Inc в размере 55,8 миллиардов долларов. Судья установил, что компенсация Маска была неправильно установлена советом производителей электромобилей, и отменил пакет.

Маск США рейтинг
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