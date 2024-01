Суд аннулировал платежный пакет Маска на 55 миллиардов долларов

Суд в американском штате Делавер отменил соглашение о выплате пакета заработной платы Илону Маску в Tesla Inc в размере 55,8 миллиарда долларов. Судья установил, что компенсация Маска была неправильно установлена советом производителей электромобилей, и отменил пакет.

Об этом пишет BBC.

Иск подал акционер, утверждавший, что это была переплата. Судья назвала компенсацию "непостижимой суммой", которая не была справедливой для акционеров.

Эта сделка стала крупнейшей в истории компании, и помогла сделать Маска одним из самых богатых людей в мире.

В ходе недельного судебного разбирательства директора Tesla утверждали, что соглашение было заключено для того, чтобы один из самых динамичных предпринимателей мира продолжал уделять свое внимание компании.

Судья постановила, что одобрение платежного пакета правлением Tesla было "глубоко ошибочным". Она также сказала, что компенсационный пакет был согласован директорами Tesla, которые были "увлечены риторикой" вокруг "призыва суперзвезды" Маска.

По делу о компенсации адвокаты акционера Tesla Ричарда Торнетты утверждали, что члены правления не проявили независимость, когда они составляли платежный пакет для главного исполнительного директора компании, и позволили ему ненадлежащим образом разработать детали своего плана оплаты труда по своему вкусу.

В то же время Маск в сообщении на X написал: "Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавер".

Never incorporate your company in the state of Delaware