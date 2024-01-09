Украинские хакеры взломали московский интернет-провайдер и слили данные в сеть - СМИ
Украинская хакерская группировка Blackjack, которая вероятно связана с СБУ, взломала московский интернет-провайдер "М9ком" и удалила данные.
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Хакеры удалили 20 ТБ данных: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты.
Отмечается, что из-за этого часть жителей Москвы потеряла доступ к интернету и телевидению.
Также Blackjack выгрузили более 10 ГБ данных с почтового сервера и клиентских баз компании, которые выложили в сеть.
Также хакеры анонсировали серьезную атаку, которая будет местью за кибератаку на украинский мобильный оператор "Киевстар".
Напоминаем:
Накануне украинская хакерская группировка Kiborg выложила в открытый доступ полную клиентскую базу российского "Альфа-Банка".