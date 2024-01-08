Українські хакери злили в мережу дані всіх клієнтів російського "Альфа-Банку"

Українське хакерське угруповання Kiborg виклало у відкритий доступ повну клієнтську базу російського "Альфа-Банку".

Про це хакерське угруповання повідомило на своєму сайті.

Доступ до клієнтської бази даних хакери Kiborg у співпраці з хакерами NLB отримали у жовтні 2023 року та тоді ж опублікували інформацію про 44 тисячі клієнтів.

У опублікованій базі даних міститься інформація про ПІБ, дати народження, номери телефонів, карт та рахунків 38 мільйонів унікальних фізичних та юридичних осіб.

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Видання "Важные истории" уточнило, що йдеться про понад 24 мільйонів фізичних осіб-клієнтів та ще понад 13 мільйонів даних про юридичних осіб.

"Прес-служба банку встигла спростувати новину, назвавши особисті дані, які ми виклали у якості доказів, "скомпільованими з кількох випадкових номерів". Пізніше повідомлення було змінено на звинувачення у неправдивості інформації.

Передаємо привіт службі безпеки Альфа-Банку та персонально Михайлу Фрідману. Раніше ми змогли додзвонитися до нього і той прокоментував злам клієнтської бази банку словами: "Ну, нехай". Можливо, колись він буде більш прихильним до розмови із нами", - додали хакери.

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Нагадуємо:

У жовтні співвласник "Альфа-Банку" російський підсанкційний мільярдер Михайло Фрідман заявив, що акціонери ABH Holdings S.A можуть переглянути рішення про продаж фінустанови.