Украинские хакеры слили в сеть данные всех клиентов российского "Альфа-Банка"

Украинская хакерская группировка Kiborg выложила в открытый доступ полную клиентскую базу российского "Альфа-Банка".

Об этом хакерская группировка сообщила на своем сайте.

Доступ к клиентской базе данных хакеры Kiborg в сотрудничестве с хакерами NLB получили в октябре 2023 года и тогда же опубликовали информацию о 44 тысячах клиентов.

В опубликованной базе данных содержится информация о ФИО, датах рождения, номерах телефонов, карт и счетов 38 миллионов уникальных физических и юридических лиц.

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Издание "Важные истории" уточнило, что речь идет о более 24 миллионах физических лиц-клиентов и еще более 13 миллионах данных о юридических лицах.

"Пресс-служба банка успела опровергнуть новость, назвав личные данные, которые мы выложили в качестве доказательств, "скомпилированными из нескольких случайных номеров". Позже сообщение было изменено на обвинение в ложности информации.

Передаем привет службе безопасности Альфа-Банка и персонально Михаилу Фридману. Ранее мы смогли дозвониться до него и тот прокомментировал взлом клиентской базы банка словами: "Ну, пусть". Возможно, когда-то он будет более благосклонным к разговору с нами", - добавили хакеры.

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Напоминаем:

В октябре совладелец "Альфа-Банка" российский подсанкционный миллиардер Михаил Фридман заявил, что акционеры ABH Holdings S.A могут пересмотреть решение о продаже финучреждения.