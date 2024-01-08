Украинские хакеры слили в сеть данные всех клиентов российского "Альфа-Банка"
Украинская хакерская группировка Kiborg выложила в открытый доступ полную клиентскую базу российского "Альфа-Банка".
Об этом хакерская группировка сообщила на своем сайте.
Доступ к клиентской базе данных хакеры Kiborg в сотрудничестве с хакерами NLB получили в октябре 2023 года и тогда же опубликовали информацию о 44 тысячах клиентов.
В опубликованной базе данных содержится информация о ФИО, датах рождения, номерах телефонов, карт и счетов 38 миллионов уникальных физических и юридических лиц.
Издание "Важные истории" уточнило, что речь идет о более 24 миллионах физических лиц-клиентов и еще более 13 миллионах данных о юридических лицах.
"Пресс-служба банка успела опровергнуть новость, назвав личные данные, которые мы выложили в качестве доказательств, "скомпилированными из нескольких случайных номеров". Позже сообщение было изменено на обвинение в ложности информации.
Передаем привет службе безопасности Альфа-Банка и персонально Михаилу Фридману. Ранее мы смогли дозвониться до него и тот прокомментировал взлом клиентской базы банка словами: "Ну, пусть". Возможно, когда-то он будет более благосклонным к разговору с нами", - добавили хакеры.
Напоминаем:
В октябре совладелец "Альфа-Банка" российский подсанкционный миллиардер Михаил Фридман заявил, что акционеры ABH Holdings S.A могут пересмотреть решение о продаже финучреждения.