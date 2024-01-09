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Українські хакери зламали московський інтернет-провайдер та злили дані в мережу - ЗМІ

Вівторок, 9 січня 2024, 13:44 - Анастасія Жарикова

Українське хакерське угруповання Blackjack, яке ймовірно пов’язане з СБУ, зламало московський інтернет-провайдер "М9ком" та видалили дані.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Хакери видалили 20 ТБ даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту. 

Зазначається, що через це частина жителів Москви втратила доступ до інтернету та телебачення.

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Також Blackjack вивантажили понад 10 ГБ даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії, які виклали в мережу.

Також хакери анонсували серйозну атаку, яка буде помстою за кібератаку на український мобільний оператор "Київстар".

Нагадуємо:

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Напередодні українське хакерське угруповання Kiborg виклало у відкритий доступ повну клієнтську базу російського "Альфа-Банку".

хакери кібератака Москва
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Економічна правда
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