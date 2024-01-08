Перед пунктом пропуска "Медика-Шегини" остается очередь из грузовиков, несмотря на разблокировку

Перед пунктом пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной остаются очереди из грузовиков, несмотря на прекращение блокады польскими фермерами вечером 6 января.

Об этом в комментарии Укринформу заявил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, по состоянию на утро 8 января в очередях остаются 550 грузовиков.

В то же время, как добавил представитель ГПСУ, после разблокирования движение грузовиков на этом направлении стало более интенсивным.

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Демченко добавил, что поляки продолжают блокаду трех других пунктов пропуска на границе с Украиной.

"Продолжается блокирование направлений пунктов пропуска "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчева", "Ягодин - Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины", - сказал спикер.

Напоминаем:

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Как ранее сообщала ЕП, фермеры из "Обманутого села" начали блокировать переход в Медыке с 23 ноября этого года. 24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить. Но 4 января блокада все же возобновилась.

Вечером 6 января было объявлено о подписании соглашения между министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и представителями движения "Обманутое село", чтобы те приостановили блокирование пункта пропуска в Медыке.

В конце декабря в правительстве Украины и Польши согласовали план действий для разблокирования границы.