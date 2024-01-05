В Агентстве восстановления предупредили о возможных ограничениях движения на дорогах из-за непогоды
Из-за непогоды на ряде основных автодорог могут вводиться ограничения движения, чтобы расчистить снег. Водителям советуют не выезжать на собственном транспорте, если нет критической необходимости.
Об этом сообщил в Facebook глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем.
"Начиная с воскресенья в Украине ожидаются большие осадки, резкое снижение температуры и осложнения движения на автомобильных дорогах. И если в конце прошлого года это касалось лишь нескольких областей, на этот раз нас ожидают непогоды в течение почти месяца по всей стране", - говорится в сообщении.
По его словам, с воскресенья, 7 января, в Агентстве восстановления будет работать круглосуточный штаб по ликвидации последствий непогоды.
В Агентстве призвали не выезжать на собственном транспорте, если нет критической необходимости.
"В случае, если вы все же выезжаете на дороги, берите с собой цепи противоскольжения на колеса и дополнительное топливо. Желательно также иметь термос с горячим чаем или кофе", - добавил Найем.
Также он добавил, что бизнесу стоит внимательно планировать логистику. Водителям крупногабаритного транспорта желательно пользоваться площадками для отстоя, которые есть вдоль государственных дорог.
По словам Найема, в Агентстве восстановления будет работать круглосуточная горячая линия: +38 067 400 60 80. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций советуют обращаться по номерам: 101, 102 и 103.
"Непогода может привести к осложнениям движения на дорогах и необходимости их перекрытия или частичного ограничения движения для того, чтобы расчистить снег", - подчеркнули в Агентстве восстановления.
По словам Найема, такие ограничения могут быть введены на следующих основных дорогах:
- М-05 Киев-Одесса
- М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино М-30 Стрый-Умань-Изварино
- М-13 Кропивницкий-Платоново
- М-22 Полтава-Александрия М-22 Полтава-Александрия
- Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Запорожье-Мариуполь
- Н-11 Днепр-Николаев
- Н-24 Благовещенское-Николаев
- Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка и на других основных маршрутах, учитывая ситуацию.
В Агентстве также добавили со ссылкой на Укргидрометцентр, что 7-9 января в стране будут сложные погодные условия. Причина - арктический воздух с севера Европы и образование активного циклона на юге страны.
Экономическая правда