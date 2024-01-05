В Агентстве восстановления предупредили о возможных ограничениях движения на дорогах из-за непогоды

фото: укринформ

Из-за непогоды на ряде основных автодорог могут вводиться ограничения движения, чтобы расчистить снег. Водителям советуют не выезжать на собственном транспорте, если нет критической необходимости.

Об этом сообщил в Facebook глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

"Начиная с воскресенья в Украине ожидаются большие осадки, резкое снижение температуры и осложнения движения на автомобильных дорогах. И если в конце прошлого года это касалось лишь нескольких областей, на этот раз нас ожидают непогоды в течение почти месяца по всей стране", - говорится в сообщении.

По его словам, с воскресенья, 7 января, в Агентстве восстановления будет работать круглосуточный штаб по ликвидации последствий непогоды.

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В Агентстве призвали не выезжать на собственном транспорте, если нет критической необходимости.

"В случае, если вы все же выезжаете на дороги, берите с собой цепи противоскольжения на колеса и дополнительное топливо. Желательно также иметь термос с горячим чаем или кофе", - добавил Найем.

Также он добавил, что бизнесу стоит внимательно планировать логистику. Водителям крупногабаритного транспорта желательно пользоваться площадками для отстоя, которые есть вдоль государственных дорог.

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По словам Найема, в Агентстве восстановления будет работать круглосуточная горячая линия: +38 067 400 60 80. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций советуют обращаться по номерам: 101, 102 и 103.

"Непогода может привести к осложнениям движения на дорогах и необходимости их перекрытия или частичного ограничения движения для того, чтобы расчистить снег", - подчеркнули в Агентстве восстановления.

По словам Найема, такие ограничения могут быть введены на следующих основных дорогах:

М-05 Киев-Одесса

М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино М-30 Стрый-Умань-Изварино

М-13 Кропивницкий-Платоново

М-22 Полтава-Александрия М-22 Полтава-Александрия

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Запорожье-Мариуполь

Н-11 Днепр-Николаев

Н-24 Благовещенское-Николаев

Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка и на других основных маршрутах, учитывая ситуацию.

В Агентстве также добавили со ссылкой на Укргидрометцентр, что 7-9 января в стране будут сложные погодные условия. Причина - арктический воздух с севера Европы и образование активного циклона на юге страны.

Экономическая правда