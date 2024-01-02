Польские фермеры готовятся к возобновлению блокады украинско-польской границы 

Польские фермеры, ранее приостановившие блокирование украинско-польской границы, готовы возобновить протест.

Об этом заявил глава Национального совета аграрных палат Виктор Шмулевич, сообщает телеканал TVP Info.

По его словам, блокировка границы может начаться 2-3 января, если фермеры не получат письменные заверения польского правительства об удовлетворении их требований.

"Министр сельского хозяйства Польши после консультаций с правительством должен удовлетворить требования фермеров, которые приостановили протест на польско-украинской границе в канун Рождества. Возобновление их деятельности зависит от письменного заявления о выполнении их основных требований", - сказал Шмулевич.

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Пикетчики требуют отмены повышения сельскохозяйственного налога, облегчения доступа к льготным кредитам для поддержания ликвидности своих хозяйств, а также субсидий на кукурузу в размере 1000 злотых на гектар.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский 2 января в интервью TVP Info сообщил, что работа в этой сфере продолжается.

При этом, Минсельхоз Польши в Twitter со ссылкой на Секерского сообщает, что для подготовки решений требуются законодательные решения.

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"Ждем согласия ЕС на дотации кукурузы. Мы хотим сберечь кредиты под низкие проценты. Мы также хотим, чтобы органы местного самоуправления могли освобождать фермеров от повышения сельскохозяйственного налога, не теряя при этом самих себя", - заявил министр.

Комментируя для polskieradio24.pl требование протестующих фермеров, которые настаивают на регулировании условий ввоза продуктов питания из Украины, Секерский пояснил, что необходимо трехстороннее соглашение между Варшавой, Киевом и Брюсселем.

"Пока вопрос не будет снят, эмбарго на импорт зерна будет сохраняться. Мы должны сохранять эмбарго до тех пор, пока не будут определены условия, которые бы изменили ситуацию, то есть, ограничили объемы возможного притока конкретных сельскохозяйственных товаров. Есть определенный опыт, который Украина уже опробовала в отношениях с Румынией и Болгарией, когда дело касается ограничений. Это позволит нам контролировать эти процессы", — заявил министр.

Глава Национального совета аграрных палат Шмулевич в эфире TVP Info, комментируя интервью Секерского, подчеркнул, что министр является членом правительства и отвечает за ту отрасль, которая входит в его компетенцию.

"Поэтому, если министр делает такие заявления, его слова священны, и я думаю, что он имеет одобрение правительства и проблем в этом вопросе быть не должно", - отметил Шмулевич.

Напоминаем:

В этом время польские перевозчики продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной, в очередях сейчас стоит около трех тысяч грузовиков.