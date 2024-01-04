Белый дом заявил об отсутствии денег для новых пакетов помощи Украине

В Белом доме заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Об этом на брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

"Мы уже предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на который у нас есть средства, как раз перед Новым годом и после Рождества. И мы должны получить поддержку Конгресса, чтобы мы могли продолжать это делать", – отметил он.

По его словам, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи Киеву в сфере безопасности, на который были средства согласно его полномочиям.

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"Это все. Нам нужно, чтобы приняли дополнительный (пакет), чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности", – добавил Кирби.

Он указал, что после этого, при отсутствии дополнительного финансирования, нет другого "волшебного горшка", в котором можно было бы найти поддержку для Украины.

Как известно, Конгресс США до конца 2023 года так и не одобрил дополнительное финансирование для Украины, из-за чего Белый дом не может объявлять следующие пакеты военной помощи.

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Ранее президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

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Европейская правда