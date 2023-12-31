Годовой доход "Open AI" превысил 1,6 миллиарда долларов - The Information

Reuters

Доход основателей чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT компании "Open AI" превысил 1,6 млрд долларов в конце года.

Об этом сообщает The Information ссылаясь на собственные источники.

Как отмечается, ощутимый коммерческий успех ChatGPT позволил компании увеличить доходы на 300 млн долл, относительно октября, когда прибыль оценивалась в 1,3 млрд долл.

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Напомним:

Издание The New York Times (NYT) в декабре подала в суд на компании Microsoft и OpenAI по обвинению в нарушении авторских прав: издатель новостей утверждает, что инструменты ИИ используют его контент без разрешения.

Компания-разработчик чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT - OpenAI вела переговоры о новом раунде финансирования на сумму не менее 100 млрд долл.

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