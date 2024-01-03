Спасение Панамского канала от пересыхания займет 6 лет 

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Для решения проблемы пересыхания Панамского канала нужно минимум 2 млрд долл и 6 лет времени, но уже сейчас мир сталкивается с критическим количеством задержек судоходства в канале.

Об этом пишет Bloomberg.

В долгосрочной перспективе основным решением проблемы хронической нехватки воды будет перегораживание реки Индио, а затем бурение тоннеля через гору, чтобы подать пресную воду на 8 км в озеро Гатун, которое является главным резервуаром канала.

По оценкам менеджера водного отдела управления канала Эрика Кордовы, проект вместе с дополнительными мерами по сохранению обойдется примерно в 2 млрд долл. По его словам, понадобится не менее шести лет, чтобы засыпать это место. Сейчас инженерный корпус армии США проводит технико-экономическое обоснование.

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Водохранилище на реке Индио увеличит движение судов на 11-15 в день, этого достаточно, чтобы продолжить работать канала на полную мощность, гарантируя при этом пресную воду для Панама-Сити.

Однако продвигать это предложение будет непросто, поскольку соответствующий проект потребует одобрения Конгресса. Кроме того, тысячи фермеров и владельцев ранчо, чьи земли будут затоплены ради водохранилища, уже организуются, чтобы противостоять этому.

Другое потенциальное решение является еще более экспериментальным. В ноябре небольшой самолет компании Weather Modification Inc. из Северной Дакоты прибыл в Панаму, чтобы протестировать облачный посев - процесс имплантации крупных частиц соли в облака для усиления конденсации, которая создает дождь.

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Но облачный посев в основном успешно применяется в сухом климате, а не в тропических странах, таких как Панама.

При обычных обстоятельствах Панамский канал обрабатывает около 3% мирового объема морской торговли и 46% контейнеров, перемещаемых из Северо-Восточной Азии к восточному побережью США. Канал является крупнейшим источником дохода Панамы, принеся 4,3 миллиарда долларов в 2022 году.

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Экономическая правда.