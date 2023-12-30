Фондовые рынки в 2023 году зафиксировали лучшие результаты с 2019 года

Мировые инвесторы зафиксировали наибольшие прибыли с 2019 года. Игроки рынка сделали ставку на резкое уменьшение учетной ставки после периода ее подъема.

Об этом пишет Financial times.

Как отмечается, индекс MSCI World, широкий показатель мировых акций развитых рынков, с конца октября вырос на 16%, а в этом году - на 22%, что является лучшим показателем за последние четыре года.

Этому в значительной степени способствовал основной индекс Уолл-стрит S&P 500, который вырос на 14% с октября и на 24% за год, завершив последний торговый день 2023 года лишь немного не дотянув до своего исторического рекорда.

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Причина роста в резком изменении настроений по результатам прогнозов по снижению учетных ставок после падения инфляции в странах запада.

Все больший консенсус относительно того, что стоимость заимствований резко снизится в 2024 году, также вызвал ралли на рынке облигаций, привлекая инвесторов к акциям, поскольку они ищут высоких доходов. Федеральная резервная система ускорила эту тенденцию в середине декабря, когда ее политические прогнозы указывали на существенное снижение ставок в следующем году.

Индекс S&P 500 остановился чуть ниже своего рекорда января 2022 года на тонких послерождественских торгах, прежде чем упасть на 0,3 процента в последний торговый день пятницы.

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За неделю индекс вырос на 0,3%, что стало девятой неделей роста подряд и самым длинным периодом с начала 2004 года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, являющаяся ориентиром для мировых финансовых активов и изменяющаяся обратно пропорционально ценам на облигации, упала до 3,87% с более чем 5% в октябре, поскольку инфляция продолжает снижаться.

В противоположность этому, лондонский FTSE 100 отстает от американских и европейских рынков, увеличившись менее чем на 4 процента в 2023 году.

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Напомним:

Греция возглавила рейтинг экономик от журнала The Economist, которые достигли наибольших успехов в 2023 году, также в топ-3 - Южная Корея и США.