Новости 29 января: законопроект по БЭБ, французы готовы купить lifecell за $500 миллионов

О БЭБ. Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10439 "О Бюро экономической безопасности Украины" по совершенствованию работы Бюро".

О lifecell. Французский миллиардер Ксавье Ньелю заявляет, что его инвестиционная компания NJJ Capital готова заплатить 500 млн долларов за мобильного оператора lifecell (подразделение Turkcell Iletisim Hizmetleri AS в Украине), и называет эту цену дешевой по сравнению с прибылью.

О Rheinmetall. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов, чтобы покрыть потребности Вооруженных сил Германии и Украины.

Об "Агентстве оборонных закупок". Министерство обороны объявило о назначении Марины Безруковой главой "Агентства оборонных закупок".

Реклама:

О Evergrande. Суд Гонконга 29 января принял решение о ликвидации гиганта недвижимости China Evergrande Group. Это, вероятно, вызовет волны на разрушающихся финансовых рынках Китая, поскольку политики пытаются сдержать углубление кризиса.

Эксклюзивы ЭП

"Мародерство" или just business. За что государство хочет взыскать 2 миллиарда с владельцев банка "Авангард" и ICU?

Реклама:

Владельцы банка "Авангард" и ICU Пасенюк и Стеценко заработали на арестованных активах Сбербанка РФ и теперь судятся с НБУ за деловую репутацию. Правительство хочет взыскать с инвестбанкиров более 2 миллиардов гривень. В чем дело? (укр)

Вероятность захвата человечества искусственным интеллектом и перспективы эволюции технологии. Интервью с ученым

Чем грозит человечеству искусственный интеллект, с какими задачами технологии справляются лучше за своего создателя, а где проигрывают? Об этом рассказал глава комитета по вопросам развития сферы ИИ при Минцифре Алексей Молчановский (укр)