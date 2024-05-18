США и TikTok стремятся ускорить рассмотрение дела о потенциальном запрете соцсети

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Министерство юстиции США и TikTok обратились в апелляционный суд США с просьбой установить ускоренный график рассмотрения юридических проблем, связанных с требованием продать американские активы TikTok до 19 января.

Об этом сообщает Reuters.

TikTok, ByteDance и группа создателей контента TikTok вместе с Министерством юстиции обратились в Апелляционный суд округа Колумбия с просьбой вынести решение до 6 декабря, чтобы иметь возможность обратиться в Верховный суд, если это будет необходимо до истечения установленного в США срока.

Во вторник 14 мая группа создателей TikTok подала иск, чтобы заблокировать закон, который может запретить приложение.

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В мае TikTok и материнская компания ByteDance подали аналогичный иск, утверждая, что закон нарушает Конституцию США по ряду оснований, в том числе противоречит Первой поправке о защите свободы слова.

Стороны попросили суд назначить дело для устных дебатов, как только это станет возможным, в сентябрьском календаре дел. Министерство юстиции заявило, что может тайно подать в суд засекреченные материалы в поддержку обоснования национальной безопасности.

Напомним:

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TikTok стал самым дорогим брендом в Китае, обогнав Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и еще 3 крупнейших госбанка КНР.

Американский бизнесмен Фрэнк МакКорт, магнат в сфере недвижимости с амбициями по улучшению интернета, заявил, что планирует создать консорциум для участия в тендере на активы платформы TikTok в США.