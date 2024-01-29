Минобороны назначило новую главу "Агентства оборонных закупок"

Марина Безрукова фото: укрэнерго

Министерство обороны объявило о назначении Марины Безруковой главой "Агентства оборонных закупок".

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram.

"Минобороны выстраивает новую архитектуру закупок, которая сделает невозможным проявления коррупции и будет соответствовать стандартам НАТО. Смена менеджмента - это первый шаг к кардинальной перезагрузке "Агентства оборонных закупок. Наш приоритет - это своевременное и качественное обеспечение наших воинов всем необходимым. Без пространства для коррупции",- заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

По словам Минобороны, Марина Безрукова имеет более 20 лет опыта в управлении цепочками поставок и развития партнерства с иностранными компаниями (США, Канада, Европа, Ближний Восток, Африка).

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В 2017-2024 годах она работала в "Укрэнерго" (на должностях члена правления, директора по управлению цепочками поставок и т.д.), где разработала и внедрила современную политику закупок, основанную на принципах прозрачности, эффективности и распределения полномочий, добавили в министерстве.

"Укрэнерго" одной из первых среди госкомпаний перевела все закупки на платформу ProZorro, создала институт уполномоченных лиц, ответственных за закупки, дирекцию по управлению цепочками поставок с категорийным менеджментом в закупках, а также внедрила вспомогательные функции внутреннего аудита и комплаенса.

Результат - снижение цен в закупках в среднем на 14%; уменьшение среднего времени проведения закупок на 20%; повышение квалификации закупочной команды", - говорится в сообщении.

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По словам, министерства, смена руководителя - первый шаг к трансформации "Агентства оборонных закупок". Следующий этап - создание Наблюдательного совета из профессиональных и компетентных менеджеров международного уровня.

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, комментируя назначение Безруковой, назвал ее "одной из лучших кандидаток на эту должность".

По его словам, это назначение пытались сорвать определенные "коррумпанты".

Безрукову назначили главой госпредприятия "Агентство оборонных закупок" вместо Владимира Пикуза, который возглавлял предприятие с августа 2022 года. В начале января 2024 года, на фоне скандала с Гринкевичами, Пикузо перестал возглавлять ГП "Агентство оборонных закупок", с января 2024 года в официальных реестрах он был изменен на Оксану Щибрю.

Экономическая правда