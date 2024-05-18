Суточные потребности в электроэнергии покрывали собственной генерацией, импортом и аварийной помощью

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За сутки Украина покрывала потребности в электроэнергии за счет собственной генерации, коммерческого импорта и аварийной помощи из Польши, Словакии и Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

За минувшие сутки Украинская энергосистема не получала аварийной помощи. Зато 18 мая в ночные и утренние часы, Украина получала экстренную энергетическую помощь из Польши, Словакии и Румынии.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 20 411 МВт ч. Экспорта не предвидится.

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Экономическая правда