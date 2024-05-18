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Суточные потребности в электроэнергии покрывали собственной генерацией, импортом и аварийной помощью

Суббота, 18 мая 2024, 17:20 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty Images

За сутки Украина покрывала потребности в электроэнергии за счет собственной генерации, коммерческого импорта и аварийной помощи из Польши, Словакии и Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

За минувшие сутки Украинская энергосистема не получала аварийной помощи. Зато 18 мая в ночные и утренние часы, Украина получала экстренную энергетическую помощь из Польши, Словакии и Румынии.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 20 411 МВт ч. Экспорта не предвидится.

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С 19:00 до 24:00 планируют ограничивать промышленных потребителей.

Экономическая правда

электроэнергия энергетика Минэнергетики
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