В Минэнерго обещают сократить расходы энергосети на 6 млрд кВт ч ежегодно благодаря "умным сетям"

Минэнергетики одобрило дорожную карту проекта "умные сети", украинская энергосистема сможет ежегодно экономить примерно 6 млрд кВт ч.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Система "умных сетей" предусматривает внедрение автоматизации и цифровых решений на всех уровнях энергосистемы.

Как сообщается, согласно дорожной карте восстановление поврежденных российскими атаками объектов планируется осуществлять с применением "умных" технологий. В частности, технологии "микросетей", которая является более устойчивыми к военным факторам и природным бедствиям.

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"Внедрение технологии „умных сетей" позволит уменьшить потери электроэнергии в электросетях в целом по Украине на 6 млрд кВт ч ежегодно. Также это повлияет на уменьшение годового индекса SAIDI (показатель продолжительности перерывов в электроснабжении) ориентировочно до 100 минут, что соответствует среднему показателю стран ЕС", - говорится в сообщении Министерства энергетики.

В ряде операторов системы распределения, в частности, государственных "Хмельницкоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", уже реализуются пилотные проекты по развитию "умных сетей".

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Экономическая правда