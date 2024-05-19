Минфин Германии согласился выделить дополнительные средства на военную поддержку Украины - СМИ

Министерство финансов Германии неофициально одобрило запрос от министерства обороны о выделении дополнительных средств для помощи Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным издания, ведомство пошло на этот шаг после того, как министр обороны ФРГ Борис Писториус запросил 3,8 млрд евро на поддержку Украины.

Это связано с тем, что почти все выделенные 7,1 миллиарда евро были использованы, а на закупку нового вооружения и боеприпасов осталось лишь 300 миллионов, говорится в материале.

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Непредусмотренные в бюджете расходы должны быть представлены на утверждение парламента Германии в июне, отмечает издание.

По словам неназванного источника в министерстве финансов ФРГ, Берлин должен поставить больше оружия Киеву в этом году.

"Если удастся достичь консенсуса в правительстве, мы найдем пути (для этого) в текущем финансовом году", – сказал собеседник.

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На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с главами правительств стран Северной Европы заверил, что Украина и в дальнейшем будет получать от них поддержку.

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает, что немецкое правительство должно делать больше для поддержки Украины в ее противостоянии против российской агрессии.

Ранее Шольц призвал европейские страны предоставить Украине больше военной техники из своих запасов.

Также в конце апреля Шольц и премьер-министр Британии Риши Сунак обсудили дальнейшее сотрудничество для поддержки Украины.

Европейская правда