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Министерство иностранных дел Италии 20 мая обсудит арест Россией активов UniCredit банка

Воскресенье, 19 мая 2024, 14:25 - Владимир Туник-Фриз

Высокопоставленные чиновники Министерства иностранных дел Италии и другие должностные лица в понедельник 20 мая обсудят действия российского суда против UniCredit банка.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Источники Reuters сообщили в воскресенье, что судебный иск против UniCredit и сложное положение других итальянских компаний с российскими операциями будут обсуждаться на заседании в понедельник 20 мая, созванном министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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В пятницу российский суд постановил арестовать активы, счета и имущество UniCredit, а также акции двух дочерних компаний в рамках судебного иска по приостановленному газовому проекту в России с участием итальянского банка.

Решение арбитражного суда Санкт-Петербурга распространяется на ценные бумаги, недвижимость и счета UniCredit на общую сумму 463 миллиона евро.

Напомним:

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга также постановил арестовать активы, счета, имущество и акции Deutsche Bank в России в рамках судебного процесса с участием немецкого банка.

UniCredit Италия мир Россия
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