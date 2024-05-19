За неделю НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке до более 490 миллионов долларов

За неделю с 13 по 17 мая Национальный банк Украины купил 460 тыс долл на межбанке, при этом продал 490,51 млн долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 13 по 17 мая Нацбанк продал 490,51 млн долл, что на 43,05 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом, было куплено 460 тыс долл, что на 310 тыс больше, чем неделей ранее.

Всего с начала года Нацбанк продал 9,524 млрд долл, тогда как купил 105,4 млн долл.

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

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За неделю с 6 по 10 мая Национальный банк Украины купил 150 тыс долл на межбанке, при этом продал 533,6 млн долл.