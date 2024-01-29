Правительство зарегистрировало законопроект о совершенствовании работы БЭБ: в Раде и ЦПК указали на недостатки

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10439 "О Бюро экономической безопасности Украины" по совершенствованию работы Бюро".

О регистрации законопроекта стало известно из карточки на сайте Верховной Рады.

В нем предлагается:

предусмотреть требования к членам конкурсной комиссии на избрание директора БЭБ, их права и обязанности, порядок принятия ими решений;

уточнить основания увольнения директора Бюро экономической безопасности Украины;

установить обязательность прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа перед назначением лица на должность в БЭБ;

определить положения по формированию и принятию решения Комиссией по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Бюро экономической безопасности Украины, уточнить права и обязанности ее членов и установить, что финансирование деятельности указанной Комиссии и ее членов может осуществляться за счет привлечения международной технической помощи;

предусмотреть обязательное прохождение аттестации заместителями директора БЭБ, а также через один год после прекращения или отмены военного положения проведение аттестации работников Бюро экономической безопасности Украины, назначенных на должности до введения в действие закона.

Представитель правительства в Раде Тарас Мельничук отмечает, что законопроект разработан в рамках реализации фискальных структурных реформ, предусмотренных Меморандумом об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года и от 19 июня 2023 года, с целью совершенствования правовых основ деятельности Бюро экономической безопасности Украины.

Реклама:

Зато в Центре противодействия коррупции отмечают, что главный недостаток реформы БЭБ по проекту Кабмина - отсутствие надлежащих механизмов переаттестации и увольнения недобропорядочных сотрудников Бюро.

"Худшей частью правительственного законопроекта остается вопрос переаттестации персонала. Правительство предлагает утверждать правила переаттестации своим решением. На уровне закона не определен ни порядок аттестации, ни критерии, ни порядок определения аттестационных комиссий.

На практике это означает, что такие правила не позволят эффективно очистить орган. Более того, Кабмин предлагает, чтобы немедленную переаттестацию прошли только заместители директора БЭБ. Зато остальной персонал БЭБ будет проходить переаттестацию только через год после прекращения военного положения", - пояснили в ЦПИ.

Реклама:

Также законопроект №10439 также предусматривает новые правила конкурса на должность директора БЭБ, похожие на правила конкурса на директора НАБУ. Предполагается создание конкурсной комиссии из шести человек: трое из которых будет определять Кабмин самостоятельно, а три по предложениям международных партнеров. Представители последних будут иметь право преимущественного голоса.

"Вместе с тем самым опасным элементом такой процедуры остается то, что конкурсная комиссии обязана рекомендовать Кабмину не одного победителя, а трех. Последнее в большой степени сводит суть конкурса на нет и предоставляет политически управляемому Кабмину огромную дискрецию при назначении у лояльного кандидата из финальной тройки. В этих обстоятельствах гораздо лучше модель конкурса с единственным победителем, которую ранее предлагали в финансовом комитете парламента в законопроекте 10088-1", - добавили в организации.

Также на эти недостатки указывает заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

"Законопроект прямо нарушает обязательства перед МВФ, ЕС и G7. То есть принятие в таком виде сразу приведет к остановке финансирования", - подчеркивает нардеп.

По его словам, комитет будет готовить альтернативную версию, которая даст возможность реально перезагрузить БЭБ, "а не сделать очередную профанацию с целью сохранения политического влияния над этим органом".

Также депутат опубликовал сравнение двух законопроектов (предложенный ранее финансовым комитетом и предложенный Кабмином):

Напоминаем:

29 декабря Кабмин принял и передал в Верховную Раду законопроект о перезагрузке работы Бюро экономической безопасности.

Ранее сообщалось, что над законопроектом о создании единого органа, который должен отвечать за экономические преступления, сейчас работают Министерство юстиции и юристы Офиса президента, его подадут на рассмотрение Кабмина в ближайшие дни.

Экономическая правда