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В Донецкой области энергетики попали под обстрел "Ланцета": пострадавших нет

Воскресенье, 19 мая 2024, 10:50 - Владимир Туник-Фриз

В Донецкой области энергетиков, которые выполняли ремонтные работы, атаковал российский дрон, "Ланцет", к счастью обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Во время выполнения ремонтных работ на энергетическом объекте в Донецкой области, украинские энергетики попали под обстрел российского дрона "Ланцет". Обошлось без пострадавших.

Работники свернули работы и переместились в безопасное место.

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Экономическая правда

энергетика электроэнергия Минэнергетики война
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