В Донецкой области энергетики попали под обстрел "Ланцета": пострадавших нет
Воскресенье, 19 мая 2024, 10:50 -
В Донецкой области энергетиков, которые выполняли ремонтные работы, атаковал российский дрон, "Ланцет", к счастью обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Во время выполнения ремонтных работ на энергетическом объекте в Донецкой области, украинские энергетики попали под обстрел российского дрона "Ланцет". Обошлось без пострадавших.
Работники свернули работы и переместились в безопасное место.
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Экономическая правда
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