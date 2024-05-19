Starlink заработает в Индонезии

Илон Маск во время визита в Индонезию объявил о запуске спутникового интернета Starlink в Индонезии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Илон Маск в воскресенье открыл интернет-сервис Starlink компании SpaceX в Индонезии.

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Starlink может оказать серьезную помощь в налаживании связи в отдаленных регионах четвертой самой населенной страны мира.

Помимо соединения отдаленных провинций, Индонезия ожидает, что Starlink улучшит уровень образования и здравоохранения, заявил в своем сообщении министр морских дел и инвестиций Лухут Панджайтан.

Starlink, получил лицензию на работу в стране в начале этого месяца.

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Напомним:

Starlink, подразделение компании SpaceX Илона Маска, предупредил в субботу об "ухудшении качества услуг", поскольку Земля страдает от крупнейшей геомагнитной бури с 2003 года, вызванной солнечной активностью.

Правительство Польши продолжит оплачивать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые Варшава передала Украине.

Экономическая правда