19 мая во всех областях кроме Харьковской и Полтавской отключать свет не планируют

Укренерго

НЭК Укрэнерго сообщила, что завтра 19 мая отключать свет как для промышленности, так и для потребителей планируют только в Харьковской и Полтавской областях, из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК Укрэнерго.

В течение суток 19 мая возможны отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей в Харьковской и Полтавской областях.

Это связано с аварийно-восстановительными работами на энергообъектах, которые пострадали от российских обстрелов 18 мая.

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В других областях ограничений не прогнозируют.

Экономическая правда