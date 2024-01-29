Rheinmetall построит завод по производству боеприпасов для поставок Украине

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов, чтобы покрыть потребности Вооруженных сил Германии и Украины.

Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер изданию Bild.

По его словам, между федеральным правительством Германии и оружейной промышленностью есть продуктивное сотрудничество.

"В сфере военных закупок многое изменилось к лучшему. В прошлом году только компания Rheinmetall получила от немецкого правительства заказы или рамочные соглашения на общую сумму более 10 миллиардов евро - как для Бундесвера, так и для Украины. В текущем году эта сумма возрастет как минимум до 15 миллиардов", - сказал он.

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"Темпы быстрые: то, на что в прошлом ушло бы десять лет, сейчас выполняется за несколько месяцев. Теперь мы построим новый завод по производству боеприпасов в Германии в рекордно короткие сроки для того, чтобы создать стратегическую безопасность поставок", - добавил гендиректор Rheinmetall.

Напомним:

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует начать выпуск первых бронемашин Fuchs и Lynx в Украине в 2024 году.

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Экономическая правда