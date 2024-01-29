Новини 29 січня: законопроєкт по БЕБ, французи готові купити lifecell за $500 мільйонів

Про БЕБ. Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10439 "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи Бюро".

Про lifecell. Французький мільярдер Ксав'є Ньєлю заявляє, що його інвестиційна компанія NJJ Capital готова заплатити 500 млн доларів за мобільного оператора lifecell (підрозділ Turkcell Iletisim Hizmetleri AS в Україні), і називає цю ціну дешевою порівняно з прибутком.

Про Rheinmetall. Німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує новий завод з виробництва боєприпасів, щоб покрити потреби Збройних сил Німеччини та України.

Про "Агенцію оборонних закупівель". Міністерство оборони оголосило про призначення Марини Безрукової очільницею "Агенції оборонних закупівель".

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Про Evergrande. Суд Гонконгу 29 січня ухвалив рішення про ліквідацію гіганта нерухомості China Evergrande Group. Це, ймовірно, спричинить хвилі на фінансових ринках Китаю, що руйнуються, оскільки політики намагаються стримати поглиблення кризи.

Ексклюзиви ЕП

"Мародерство" чи just business. За що держава хоче стягнути 2 мільярди з власників банку "Авангард" та ICU?

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Власники банку "Авангард" та ICU Пасенюк та Стеценко заробили на арештованих активах Сбєрбанку РФ і тепер судяться з НБУ за ділову репутацію. Натомість уряд хоче стягнути з інвестбанкірів понад 2 мільярди гривень. У чому річ?

Імовірність захоплення людства штучним інтелектом і перспективи еволюції технології. Інтерв'ю з науковцем

Чим загрожує людству штучний інтелект, з якими завданнями технології справляються краще за свого творця, а де програють? Про це розповів очільник комітету з питань розвитку сфери ШІ при Мінцифри Олексій Молчановський.