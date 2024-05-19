18 мая почти во всех областях от электричества отключали промышленность
Воскресенье, 19 мая 2024, 11:47 -
С 18:00 до 24:00 во всех областях кроме Херсонской от электроэнергии отключали промышленных потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
По сообщению Министерства, с 18:00 до 24:00 18 мая во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось.
Ранее, 18 мая НЭК "Укрэнерго" сообщала, что на 19 мая отключать промышленность и бытовых потребителей планируют только в Харьковской и Полтавской областях, из-за ремонтных работ.
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В других областях ограничений не прогнозируют.
Напомним:
В Донецкой области энергетиков, которые выполняли ремонтные работы, атаковал российский дрон, "Ланцет", к счастью обошлось без пострадавших.
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