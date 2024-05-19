18 мая почти во всех областях от электричества отключали промышленность

С 18:00 до 24:00 во всех областях кроме Херсонской от электроэнергии отключали промышленных потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По сообщению Министерства, с 18:00 до 24:00 18 мая во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось.

Ранее, 18 мая НЭК "Укрэнерго" сообщала, что на 19 мая отключать промышленность и бытовых потребителей планируют только в Харьковской и Полтавской областях, из-за ремонтных работ.

Реклама:

В других областях ограничений не прогнозируют.

Напомним:

В Донецкой области энергетиков, которые выполняли ремонтные работы, атаковал российский дрон, "Ланцет", к счастью обошлось без пострадавших.

Реклама: