Названа цена сделки по покупке lifecell: покупатель считает ее дешевой по сравнению с прибылью

Французский миллиардер Ксавье Ньелю заявляет, что его инвестиционная компания NJJ Capital готова заплатить 500 млн долларов за мобильного оператора lifecell (подразделение Turkcell Iletisim Hizmetleri AS в Украине), и называет эту цену дешевой по сравнению с прибылью.

Об этом пишет Bloomberg.

"Ньелю называет цену активов "дешевой" по сравнению с прибылью украинского оператора lifecell ", - говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что в результате сделки французская компания получит контроль над мобильным оператором lifecell, международным аутсорсинговым контакт-центром "Глобал Билги" и оператором сотовых вышек ООО "Укртауэр".

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"Сделка, о которой первоначально было объявлено в декабре без привязки стоимости, предоставит NJJ Capital контроль над Lifecell LLC, LLC Global Bilgi и LLC Ukrtower. Ньелю сказал, что сделка ожидает проверки регулирующих органов, включая зеленый свет от украинского антимонопольного ведомства", - сообщает Bloomberg.

Описывая интерес к этой сделке, агентство отмечает, что Ньелю в 2020 году уже приобрел польского оператора мобильной связи Play. Эта сделка была осуществлена через французскую телекоммуникационную группу Iliad за 3,5 млрд евро, расширив компанию миллиардера.

"Большое количество роумингового трафика между странами означает, что сделка "имеет смысл", - сказал Ньелю на встрече с Парижской ассоциацией прессы для деловых журналистов 29 января.

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Напоминаем:

Как писала The Financial Times в 2020 году, покупка Ксавье Ньелю польского оператора мобильной связи Play состоялась в период депрессивных оценок в секторе. Низкие цены предоставили покупателю возможность взять активы, которые считались недооцененными.

Турецкая компания Turkcell 29 декабря 2023 года подписала договор о передаче 100% долей, а также всех прав и долгов ООО "Лайфселл" (TM lifecell) – третьего по величине украинского оператора мобильной связи, а также компании по аутсорсингу контакт-центров ООО "Глобал Билги" и провайдера услуг по аренде вышек ООО "Укртауэр" французской инвестиционной компании NJJ Capital.

Решение о подписании договора совет директоров принял 20 декабря, однако еще 9 мая решил не раскрывать информацию о возможной сделке.

Turkcell уточнил, что номинальная цена акций "Лайфселл" – 12 млрд 711,849 млн грн, "Глобал Билги" – 47,226 млн грн и "Укртауэр" – 1 млрд 964,04 млн грн.

В середине января Антимонопольный комитет Украины вернул французской NJJ Capital заявление о покупке lifecell из-за несоответствия документов требованиям.

Однако в конце января Антимонопольный комитет получил повторные заявки от компании DVL Telecom (Париж, Франция), входящей в группу NJJ, о приобретении доли, которая обеспечивает контроль в ООО "Лайфселл", в международном аутсорсинговом контактном центре "Глобал Билги" и у оператора сотовых вышек ООО "Укртауэр".

NJJ Capital принадлежит французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, основателю французской телекоммуникационной группы Iliad (материнской компании одного из крупнейших интернет-провайдеров страны - Free), состояние которого Bloomberg оценивает в $6,08 млрд.

Ньель также имеет активы в медиа, в том числе значительную долю в газете Le Monde, занимается венчурным финансированием и основал техническую школу 42, на базе которой была запущена UNIT Factory в киевской UNIT City.