В России суд наложил арест на активы Deutsche Bank

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать активы, счета, имущество и акции Deutsche Bank в России в рамках судебного процесса с участием немецкого банка.

Об этом говорится в судебном реестре, передает Reuters.

Иск против Deutsche Bank был подан петербургской компанией "РусХимАльянс", совместным предприятием, на 50% принадлежащим российскому газовому гиганту "Газпром".

Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил Дойче Банку распоряжаться своей 100% долей в уставном капитале российской дочерней компании, а также ООО "Технологический центр Дойче Банка".

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Суд также наложил арест на ценные бумаги, недвижимость и банковские счета Дойче Банка, его российской дочерней компании и ООО "Дойче Банк Технологический центр" на сумму до 238,6 млн евро 259 млн долл.

Deutsche Bank заявил, что уже выделил значительные средства на это дело.

"Нам нужно будет посмотреть, как этот иск будет реализован российскими судами, и оценить немедленное операционное влияние в России", - говорится в заявлении банка.

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Ранее сообщалось, что по этому же делу российский суд арестовал активы UniCredit банка.

Экономическая правда