Полет Boeing Starliner с экипажем снова отложен для проверки утечки гелия

NASA и Boeing снова отложили запуск капсулы с экипажем Starliner в пятницу 17 мая, предоставив им еще четыре дня для оценки утечки гелия, прежде чем запустить первых двух астронавтов корабля в космос.

Об этом сообщает Reuters.

В мае запуск Starliner из штата Флорида откладывали несколько раз, и последний раз он был запланирован на 21 мая.

Кроме утечки гелия, к предыдущей задержке привела техническая проблема с ракетой Atlas 5. Программа отстает от графика на несколько лет и превышает бюджет более чем на 1,5 миллиарда долларов.

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Полет Starliner, который называется Crewed Flight Test, должен стать последним испытанием перед тем, как космический корабль будет сертифицирован космическим агентством США для выполнения регулярных полетов астронавтов на МКС.

Boeing завершил полет Starliner без экипажа на МКС в 2022 году после многих лет технических и управленческих проблем.

Напомним:

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Ранее NASA за два часа до старта отменило первый тестовый запуск пилотируемого корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) из-за проблемы с клапаном выпуска кислорода.

Американская аэрокосмическая компания Boeing планировала 6 мая вечером (по восточному времени) запустить с мыса Канаверал в штате Флорида первую миссию с экипажем на космическом корабле Starliner.