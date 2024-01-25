Два "Шахеда" попали по предприятию в Криворожском районе
Четверг, 25 января 2024, 09:00 -
Россияне атаковали Днепропетровскую область "Шахедами", два вражеских дрона попали по территории предприятия в Криворожском районе, в результате чего вспыхнул пожар.
Источник: глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко в Telegram
Прямая речь Ситниченко: "Ночью враг атаковал территорию Криворожского района. Около полуночи 2 беспилотника оккупанта попали по территории одного из предприятий Глееватской общины. На месте попадания возник пожар, который службы ГСЧС уже ликвидировали".
Детали: Глава РВА добавил, что люди не пострадали.
Реклама:
В то же время он в очередной раз призвал жителей во время воздушной тревоги переходить в безопасное место.
Предыстория:
- В ночь на 25 января россияне запустили по стране 14 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131": 11 из них уничтожила противовоздушная оборона.
Реклама:
Реклама: