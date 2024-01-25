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Два "Шахеди" поцілили по підприємству у Криворізькому районі

Четвер, 25 січня 2024, 09:00 - Українська правда

Росіяни атакували Дніпропетровщину "Шахедами", два ворожі дрони поцілили по території підприємства у Криворізькому районі, у результаті чого спалахнула пожежа.

Джерело: голова Криворізької РВА Євген Ситниченко у Telegram

Пряма мова Ситниченка: "Вночі ворог атакував територію Криворізького району. Близько опівночі 2 безпілотники окупанта влучили по території одного з підприємств Глеюватської громади. На місці влучання виникла пожежа, яку служби ДСНС вже ліквідували".

Деталі: Голова РВА додав, що люди не постраждали.

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Водночас він вкотре закликав мешканців під час повітряної тривоги о переходити в безпечне місце.

Передісторія:

Українська правда

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