Два "Шахеди" поцілили по підприємству у Криворізькому районі
Четвер, 25 січня 2024, 09:00 -
Росіяни атакували Дніпропетровщину "Шахедами", два ворожі дрони поцілили по території підприємства у Криворізькому районі, у результаті чого спалахнула пожежа.
Джерело: голова Криворізької РВА Євген Ситниченко у Telegram
Пряма мова Ситниченка: "Вночі ворог атакував територію Криворізького району. Близько опівночі 2 безпілотники окупанта влучили по території одного з підприємств Глеюватської громади. На місці влучання виникла пожежа, яку служби ДСНС вже ліквідували".
Деталі: Голова РВА додав, що люди не постраждали.
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Водночас він вкотре закликав мешканців під час повітряної тривоги о переходити в безпечне місце.
Передісторія:
- У ніч на 25 січня росіяни запустили по країні 14 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131": 11 з них знищила протиповітряна оборона.
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