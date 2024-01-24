ЕС готовит новые санкции против РФ и пакет финподдержки Украине к годовщине вторжения – FT

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ЕС готовит новые санкции против России и финансовую поддержку для Киева накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ, пытаясь возобновить уменьшение объемов западной помощи Украине.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"Пакет включает 13-й набор ограничений для юридических и физических лиц, связанных с полномасштабным вторжением РФ в Украину в феврале 2022 года, а также долгожданное соглашение о выделении Киеву 50 млрд евро в течение следующих четырех лет, часть из которых может быть выплачена сразу после заключения соглашения.

Еще 5 млрд евро военной помощи в год и решение передать Украине доходы, полученных от замороженных активов России, также являются частью общего набора мер поддержки", - пишет газета.

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"Это деньги, оружие и санкции в то время, когда мы признаем, что [украинцы] нуждаются в поддержке", - сказал один из дипломатов ЕС, участвовавший в переговорах по пакету.

"Но через два года мы видим, что есть пределы того, что мы можем сделать", - признал он.

Украинские чиновники в частных разговорах выражали обеспокоенность уменьшением уровня западной поддержки в последние месяцы, а также риском экономического коллапса и ухудшения ситуации на фронте, если ключевые союзники не предоставят дополнительной помощи, напоминает FT.

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"Лидеры ЕС в декабре не смогли договориться о четырехлетнем финансировании Украины, а в Вашингтоне Конгресс не смог дать зеленый свет американской военной и финансовой помощи на 2024 год. Как следствие, украинские вооруженные силы начали уменьшать использование боеприпасов в то время, когда Россия усилила свои воздушные атаки", - добавляет издание.

Новые санкции ЕС будут сосредоточены на добавлении большего количества физических и юридических лиц в список замораживания активов и запрета на въезд, и вряд ли будут включать запрет на импорт российского алюминия, как того требовали Польша и страны Балтии.

"Другие элементы также могут быть смягчены, чтобы получить поддержку, поскольку предыдущие попытки некоторых государств нацелиться на российский экспорт ядерного топлива и сжиженного природного газа в ЕС провалились из-за отсутствия консенсуса", - говорится в статье.

Финансовая помощь в размере 50 млрд евро была предложена в прошлом году в рамках обновления бюджета ЕС, который все еще должен быть подписан лидерами стран-членов на встрече 1 февраля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал соглашение в декабре, и сейчас Европейская комиссия готова пойти на уступки, чтобы привлечь его на свою сторону, в том числе предоставить ему возможность пересмотреть помощь в будущем.

Но дипломаты ЕС выразили уверенность, что венгерский лидер в конце концов уступит, как он это делал в предыдущих ситуациях.

"Если Орбан сорвет [пополнение бюджета ЕС], это будет похоже на политический выход из союза", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Еще одним дополнительным элементом является возможность авансирования части помощи - точная сумма все еще обсуждается - Украине, как только лидеры и Европейский парламент подпишут пакет помощи.

Также продолжаются переговоры о реформировании так называемого Европейского фонда мира - фонда, который финансировал поставки оружия в Украину.

Переговоры сосредоточены, в частности, на том, чтобы "постепенно прекратить" возмещение странам за оружие, которое они отправили в Украину, и заменить их на платежи за совместное производство оружия.

Страны с большой оборонной промышленностью, такие как Германия, хотят, чтобы этот поэтапный отказ произошел быстрее, чем страны, которые не имеют такой промышленности.

Экономическая правда