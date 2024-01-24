Крупнейший банк Кипра ушел из России

Крупнейший кипрский банк – Bank of Cyprus – закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает The Moscow Times.

По данным центробанка РФ, кипрский банк прекратил аккредитацию своих отделений в России с 22 января.

Представительства иностранных банков России не вправе проводить банковские операции, включая открытие счетов, привлечение средств клиентов, осуществление переводов и валютных операций. Они действуют как обособленные подразделения, представляющие интересы кредитной организации, но являющиеся самостоятельными юридическими лицами.

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С начала 2024 года это уже третье представительство закрывшегося в России иностранного банка. Общее их количество в стране уменьшилось до 23.

К началу 2022 года в реестре аккредитованных представительств насчитывалось 37 иностранных кредитных организаций.

Напомним:

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Европейский Союз вряд ли конфискует активы российского центрального банка, замороженные в Европе, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.