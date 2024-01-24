Дания направит более 13 миллионов долларов на укрепление киберзащиты Украины

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Дания выделяет 91 млн крон (13,3 млн долларов) на проекты для поддержки кибербезопасности и обороны Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

Пожертвование предоставляется под эгидой IТ-коалиции для Украины, которую возглавляет Эстония и Люксембург, к которой Дания присоединилась вместе с рядом других стран

"Кибератаки являются неотъемлемой частью войны России в Украине. Россия использует кибератаки, чтобы ослабить способность Украины к самозащите.

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Поэтому Дания и другие члены IТ-коалиции подписали соглашение о сотрудничестве в связи с заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины. В связи с этим Дания выделит 91 миллион датских крон на приоритетные киберпроекты ИТ-коалиции, которые будут способствовать укреплению общей киберзащиты Вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении.

"Эта помощь является важным вкладом в долгосрочную поддержку усиления киберзащиты Украины. С начала вторжения Дания сделала значительный вклад в украинскую борьбу за свободу, в том числе и в киберпространстве.

Мы неоднократно предоставляли пожертвования на поддержку киберзащиты и критически важной IТ-инфраструктуры в Украине", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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Кроме Дании, в коалиции участвуют Эстония, Люксембург, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина. Сейчас финансовые пожертвования в пользу коалиции внесли Дания, Эстония и Люксембург.

Экономическая правда