Польша и Украина начинают переговоры по импорту агротоваров: ограничения не отменят

Через несколько дней Польша начнет технические переговоры с Украиной относительно выдачи экспортных лицензий для поставки украинских агротоваров в Польшу, после чего должны быть выработаны варианты решения с ограничениями на импорт сельхозпродукции из Украины.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в комментарии polskieradio24.pl.

По его словам, Польша и Украина могут достичь соглашения по вопросам верификации украинских агротоваров. Это будет означать разрешение на импорт, но с торговыми ограничениями. Тогда как соглашение ЕС с Украиной призвано либерализовать торговлю.

Европейская Комиссия, отвечающая за торговую политику, не будет вмешиваться в польско-украинские переговоры, сказал Секерский.

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Он также подчеркнул, что начало переговоров не означает отмены эмбарго. В настоящее время оно останется в силе.

"Пока мы не договоримся о двусторонних правилах движения товаров, эмбарго не будет снято. Только если мы договоримся и договоримся о некоторых вещах, мы сможем говорить о снятии эмбарго", - пояснил глава Минсельхоза Польши.

"Наши специалисты из Минсельхоза пообщаются со специалистами Минсельхоза Украины и обсудят подробности", - сказал он.

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В частности, по информации польской стороны, планируется введение лицензий, которые будут определять объем экспорта. В этих лицензиях также будет указан получатель и куда направляются товары.

"Мы хотим его немного формализовать, но при этом организовать торговые потоки. Мы также будем обладателями этих лицензий и будем проверять ввоз этих товаров в Польшу", - сказал Секерский.

Напоминаем:

Как сообщалось, на прошлой неделе министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в совместном письме к Европейской Комиссии потребовали ввести импортные пошлины на украинское зерно из-за демпинговых цен на него в "прифронтовых странах".

15 сентября 2023 года Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать введенные 2 мая ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины в эти страны, при этом будут соблюдены некоторые условия, которые позволят избежать нового резкого роста поставок. Ограничения касались импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы.

Смежные с Украиной страны ЕС утверждали, что украинская сельхозпродукция в условиях ее беспошлинного ввоза в ЕС оседает у них и наносит ущерб местному агросектору.

После снятия ограничений Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты. В настоящее время идут переговоры Украины о внедрении механизма лицензирования экспорта украинских агротоваров с обязательной верификацией в каждой из пяти стран.