После приостановки блокады в Польшу выехали около 5 тысяч грузовиков

Пункты пропуска восстанавливают пропускную способность после приостановки блокады и в Польшу уже выехало около 5 тыс грузовиков.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"После приостановки блокады 17 января трех пунктов пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Гребенное - Рава-Русская" и "Корчева - Краковец" в Польшу уже выехало почти 5 тысяч грузовиков. Наибольший пункт пропуска "Ягодин" уже восстановил свою пропускную способность на уровне 600 грузовиков в сутки. Это показатель даже выше, чем был до блокады. Растет количество грузовиков, выезжающих через Краковец и Рава-Русскую", – говорится в сообщении.

Сейчас, по словам Кубракова, оценивается эффективность решения на "Нижанковичи - Мальховице", где временно приостановлена регистрация в ЕС. Пока пункт пропуска работает не на всю способность, а должен пропускать 150 пустых грузовиков в сутки, как это было и во время функционирования єЧерги.

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Он отметил, что также с польской стороной обсуждаются совместные планы по созданию четырех дополнительных пунктов пересечения границы в дополнение к имеющимся 14.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмигаль предложил Польше построить на условиях концессии автобан, который будет соединять Краковец и Ровно.

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