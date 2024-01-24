Польща та Україна починають переговори щодо імпорту агротоварів: обмеження не скасують 

За кілька днів Польща розпочне технічні переговори з Україною щодо видачі експортних ліцензій для постачання українських агротоварів до Польщі, після чого мають бути вироблені варіанти рішення з обмеженнями на імпорт сільгосппродукції з України.

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський у коментарі polskieradio24.pl.

За його словами, Польща та Україна можуть досягнуть угоди з питань верифікації українських агротоварів. Це означатиме дозвіл на імпорт, але з торговельними обмеженнями. Тоді як угода ЄС з Україною покликана лібералізувати торгівлю.

Європейська Комісія, що відповідає за торговельну політику, не втручатиметься в польсько-українські переговори, сказав Секерський.

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Він також підкреслив, що початок переговорів не означає скасування ембарго. Наразі воно залишиться чинним.

"Поки ми не домовимося про двосторонні правила руху товарів, ембарго не буде знято. Тільки якщо ми домовимося і домовимося про деякі речі, ми зможемо говорити про зняття ембарго", - пояснив глава Мінсільгоспу Польщі.

"Наші фахівці з Мінсільгоспу поспілкуються з фахівцями Мінсільгоспу України і обговорять подробиці", - сказав він.

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Зокрема, за інформацією польської сторони, планується запровадження ліцензій, які визначатимуть обсяг експорту. У цих ліцензіях також буде вказано одержувача і куди спрямовуються товари.

"Ми хочемо його трохи формалізувати, але при цьому організувати торговельні потоки. Ми також будемо власниками цих ліцензій і будемо перевіряти ввезення цих товарів до Польщі", - сказав Секерський.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, минулого тижня міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської Комісії зажадали запровадити імпортні мита на українське зерно через демпінгові ціни на нього в "прифронтових країнах".

15 вересня 2023 року Єврокомісія оголосила, що не продовжуватиме запроваджених 2 травня обмежень на імпорт сільгосппродукції з України до цих країн, водночас буде дотримано деяких умов, які дадуть змогу уникнути нового різкого зростання поставок. Обмеження стосувалися імпорту пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи.

Суміжні з Україною країни ЄС стверджували, що українська сільгосппродукція в умовах її безмитного ввезення в ЄС осідає у них і завдає шкоди місцевому агросектору.

Після зняття обмежень Польща, Угорщина і Словаччина ввели односторонні заборони. Наразі тривають переговори України про впровадження механізму ліцензування експорту українських агротоварів з обов'язковою верифікацією в кожній із п'яти країн.