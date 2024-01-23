Новости 23 января: суд оставил Мазепу под стражей, правительство запретило продавать топливо "Евро-3" и "Евро-4"
О конфискации российских активов. Европейский Союз вряд ли конфискует активы российского центрального банка, замороженные в Европе, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.
О продаже горючего. Кабмин возобновил действие требований по качеству топлива не ниже экологического стандарта "Евро-5".
О деле Мазепы. Киевский апелляционный суд 23 января частично удовлетворил жалобу адвокатов бизнесмена Игоря Мазепы - его оставили под стражей до 27 февраля 2024 года, при этом уменьшили залог до 21 млн грн.
О хакерской атаке. Жилой массив Сихов во Львове остался без горячей воды и отопления в результате хакерской атаки на коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго".
О ракетной атаке РФ. В результате вражеской российской атаки 23 января часть Харькова осталась без света, воды и отопления.
В Киеве в результате российской ракетной атаки 23 января повреждены несколько зданий в Соломенском, Святошинском и Печерском районах.
Эксклюзивы ЭП
Хорошо забытое - новое. Правительство хочет вернуть налоги на доходы для богатых, но не знает как
Почему прогрессивное налогообложение не прижилось в Украине и как оно будет внедряться в будущем?