Апеляційний суд залишив Мазепу під вартою, але зменшив заставу до 21 мільйона

фото Дани Гордійчук, ЕП

Київський апеляційний суд 23 січня частково задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Мазепи - його залишили під вартою до 27 лютого 2024 року, при цьому зменшили заставу до 21 млн грн.

Про це пише hromadske.

Зазначається, що прокурор і адвокати подали апеляційні скарги. Перший просив збільшити розмір застави до 700 млн грн, а захист - скасувати ухвалу Печерського суду.

"На засіданні захисники Мазепи знову заявили про необґрунтованість підозри, а також про те, що справу має розслідувати не Держбюро розслідувань, оскільки Держгеокадастр не є правоохоронним органом.

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Також адвокати стверджували про упередженість суду першої інстанції. Мовляв, свідченням є і прийнята ухвала, яка "переписана з підозри". Просили її скасувати як незаконну", - йдеться у повідомленні.

На запитання суддів про те, чим обґрунтований розмір застави, про який просить обвинувачення, прокурор відповів, що враховані ризики та майновий стан підозрюваного, додає hromadske.

При цьому, за словами прокурорів, здатність сплатити заставу забезпечують 150 обʼєктів нерухомого майна, низка дорогих активів та автомобілі Мазепи.

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