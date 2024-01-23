ЄС навряд чи конфіскує активи російського Центробанку – Reuters

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Європейський Союз навряд чи конфіскує активи російського центрального банку, заморожені в Європі, незважаючи на плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставлених посадовців ЄС.

Агентство нагадує, що ЄС, США, Японія і Канада заморозили близько 300 мільярдів доларів активів російського Центробанку в 2022 році, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Близько 200 мільярдів доларів із цих коштів зберігаються в Європі, переважно в бельгійському кліринговому центрі Euroclear.

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"Дискусія відбувається в той час, коли президент США Джо Байден стикається з опозицією республіканців щодо його запиту про виділення ще 61 мільярда доларів на допомогу Україні.

ЄС також намагається домовитися про пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на 4 роки - до 2027 року - через опозицію з боку Угорщини", - йдеться у повідомленні.

"Конфіскація російських активів і передача їх Києву послабила б тиск на Захід щодо фінансування військових зусиль України, але європейські чиновники відкидають цю ідею як занадто ризиковану з юридичної точки зору", - пише Reuters.

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"Конфіскації російських активів не буде. Між країнами-членами ЄС немає згоди щодо цього", - заявив один високопосадовець, обізнаний з переговорами з цього питання, на умовах анонімності.

В інтерв'ю Reuters міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель сказав, що він "дуже обережно" ставиться до конфіскації активів.

"Уявіть, якщо ми політично вирішимо дати мільярди Україні. А через пів року отримаємо судове рішення про те, що ми не маємо права їх давати. Хто тоді буде платити?", - сказав Беттель.

Європейські чиновники стурбовані не лише законністю такої безпрецедентної конфіскації активів, але й потенційними наслідками для євро - інвестори можуть забрати активи в євро, побоюючись, що одного дня їхні гроші також можуть бути конфісковані.

Крім того, Кремль пообіцяв, що у відповідь конфіскує західні активи в Росії, які, за деякими даними, становлять 288 мільярдів доларів.

Міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем, чия країна головує в ЄС на ротаційній основі до липня, дуже стримано висловився про можливість конфіскації російських активів.

"Ми повинні бути дуже обережними з цією пропозицією. Я думаю, що важливо, щоб те, що може з'явитися на столі, було юридично обґрунтованим, і ми повинні уникати будь-якого впливу на фінансову стабільність", - сказав він журналістам у вівторок.

За словами чиновників, бельгійський кліринговий центр Euroclear має "значні" активи в Росії, що у разі конфіскації може створити ризик для фінансової стабільності клірингового центру з серйозними наслідками.

"Euroclear управляє трильйонами, і його банкрутство коштувало б набагато більше, ніж бюджет ЄС. Ми повинні збалансувати ризик і прибуток", - сказав один із посадовців.

Замість того, щоб конфісковувати російські активи, уряди ЄС, швидше за все, підтримають пропозицію Єврокомісії від грудня про те, щоб взяти на себе лише прибуток, отриманий від активів, залишивши основну суму недоторканою.

Нагадаємо:

Раніше повідомляли, що конфіскація заморожених російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, де є такі активи, та потребуватиме часу.

Росія розробляє судовий позов, щоб зірвати будь-які спроби США або ЄС конфіскувати частину заморожених активів Центробанку на 300 млрд доларів на користь України.

Російські пропагандистські ЗМІ зробили підрахунки, згідно з якими західні компанії можуть втратити 288 мільярдів доларів як відповідь на конфіскацію російських активів.

Економічна правда