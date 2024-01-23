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Наслідки російської атаки: частина Харкова знеструмлена 

Вівторок, 23 січня 2024, 09:28 - Анастасія Дячкіна
 
фото: дснс

Внаслідок ворожої російської атаки 23 січня частина Харкова залишилась без світла, води та опалення. 

Про це очільник міста Ігор Терехов заявив в ефірі марафона "Єдині новини". 

"Знеструмлені деякі частини Харкова. Це стосується електропостачання, водо- та теплопостачання"

Він додав, що наразі всі комунальні підприємства працюють над відновленням. 

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За словами Терехова, у Харкові наразі розгортають пунки обігріву, також є місця в гуртожитках, де можуть розмістити всіх бажачих.

Нагадаємо: 

За попередніми даними, близько 4:00 і 7:20 ранку вівторка РФ завдала ударів по Київському і Салтівському районах Харкова ракетами Х-22, станом на 9.10 відомо про трьох загиблих і 28 поранених.

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