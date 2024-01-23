Наслідки російської атаки: частина Харкова знеструмлена
Вівторок, 23 січня 2024, 09:28 -
Внаслідок ворожої російської атаки 23 січня частина Харкова залишилась без світла, води та опалення.
Про це очільник міста Ігор Терехов заявив в ефірі марафона "Єдині новини".
"Знеструмлені деякі частини Харкова. Це стосується електропостачання, водо- та теплопостачання"
Він додав, що наразі всі комунальні підприємства працюють над відновленням.
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За словами Терехова, у Харкові наразі розгортають пунки обігріву, також є місця в гуртожитках, де можуть розмістити всіх бажачих.
Нагадаємо:
За попередніми даними, близько 4:00 і 7:20 ранку вівторка РФ завдала ударів по Київському і Салтівському районах Харкова ракетами Х-22, станом на 9.10 відомо про трьох загиблих і 28 поранених.
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