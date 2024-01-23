Новини 23 січня: суд залишив Мазепу під вартою, уряд заборонив продавати пальне "Євро-3" та "Євро-4"
Про конфіскацію російських активів. Європейський Союз навряд чи конфіскує активи російського центрального банку, заморожені в Європі, незважаючи на плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.
Про продаж пального. Кабмін відновив дію вимог щодо якості пального не нижче екологічного стандарту "Євро-5".
Про справу Мазепи. Київський апеляційний суд 23 січня частково задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Мазепи - його залишили під вартою до 27 лютого 2024 року, при цьому зменшили заставу до 21 млн грн.
Про хакерську атаку. Житловий масив Сихів у Львові залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство "Львівтеплоенерго".
Про ракетну атаку РФ. Внаслідок ворожої російської атаки 23 січня частина Харкова залишилась без світла, води та опалення.
У Києві внаслідок російської ракетної атаки 23 січня пошкоджено кілька будівель у Солом’янському, Святошинському та Печерському районах.
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