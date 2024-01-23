Новини 23 січня: суд залишив Мазепу під вартою, уряд заборонив продавати пальне "Євро-3" та "Євро-4"

Про конфіскацію російських активів. Європейський Союз навряд чи конфіскує активи російського центрального банку, заморожені в Європі, незважаючи на плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.

Про продаж пального. Кабмін відновив дію вимог щодо якості пального не нижче екологічного стандарту "Євро-5".

Про справу Мазепи. Київський апеляційний суд 23 січня частково задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Мазепи - його залишили під вартою до 27 лютого 2024 року, при цьому зменшили заставу до 21 млн грн.

Про хакерську атаку. Житловий масив Сихів у Львові залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство "Львівтеплоенерго".

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Про ракетну атаку РФ. Внаслідок ворожої російської атаки 23 січня частина Харкова залишилась без світла, води та опалення.

У Києві внаслідок російської ракетної атаки 23 січня пошкоджено кілька будівель у Солом’янському, Святошинському та Печерському районах.

Ексклюзиви ЕП

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Добре забуте – нове. Уряд хоче повернути податки на доходи для багатих, але не знає як

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