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У Львові житловий масив залишився без опалення та гарячої води внаслідок хакерської атаки

Вівторок, 23 січня 2024, 13:10 - Лія Ільченко

Житловий масив Сихів у Львові залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство "Львівтеплоенерго". 

Про це повідомляють на сайті підприємства.

"Унаслідок хакерської атаки порушено систему управління теплопостачанням. Тривають роботи з відновлення подачі опалення та гарячого водопостачання в житловому масиві Сихів", - зазначено в повідомленні "Львівтеплоенерго".

У прес-службі Львівської міськради повідомили, що збій у системі теплопостачання "Львівтеплоенерго" стався минулої ночі. Унаслідок цього зупинилися 324 індивідуальні теплові пункти в житловому масиві Сихів. 

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Наразі відновили роботу 175 пунктів і до кінця дня планують повністю відновити подачу тепла та гарячої води.

Інформацію про втручання хакерів перевіряють правоохоронні органи.

У житловому масиві Сихів проживає близько 100 тисяч осіб.

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хакери ЖКГ Львів
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