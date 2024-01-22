Власти США говорят, что больше самолетов Boeing 737 должны пройти проверки после инцидента MAX 9
Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Boeing 737-900ER, проверить дверные заглушки, чтобы убедиться, что они должным образом закреплены после того, как некоторые операторы сообщили о неопределенных проблемах с болтами во время проверок.
Об этом пишет Reuters.
Эта рекомендация последовала за запретом FAA 171 самолета Boeing 737 MAX 9 после того, как 5 января в салоне взорвалась дверная заглушка на реактивном самолете Alaska Airlines MAX 9.
737-900ER не является частью нового парка MAX, но имеет ту же дополнительную конструкцию дверных заглушек, которая позволяет добавлять дополнительную дверь аварийного выхода, когда перевозчики решают установить больше мест.
FAA издало "Предупреждение безопасности для операторов", в котором сообщается, что некоторые авиакомпании провели дополнительные проверки заглушек средней двери 737-900ER "и заметили находки с болтами при проверках технического обслуживания".
Alaska Airlines и United Airlines единственные два американских перевозчика, использующих MAX 9, заявили в этом месяце, что во время предварительных проверок обнаружили незакрепленные части на нескольких приземлившихся самолетах MAX 9. В этом месяце им пришлось отменить тысячи рейсов из-за приземления.
FAA заявило, что самолеты MAX 9 будут оставаться на земле, пока оно "не убедится, что они безопасны для возвращения в эксплуатацию".
United сообщила, что продлила отмену своих рейсов MAX 9 до 26 января. Alaska, чьи самолеты MAX 9 составляют 20% парка, ранее упразднила все рейсы до 21 января. Авиакомпания не сразу комментировала, на какой срок планирует продлить отмену.
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Напомним:
6 января авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты десятков самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как взрыв панели кабины заставил совершенно новый самолет с пассажирами совершить аварийную посадку.