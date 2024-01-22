Власти США говорят, что больше самолетов Boeing 737 должны пройти проверки после инцидента MAX 9

Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Boeing 737-900ER, проверить дверные заглушки, чтобы убедиться, что они должным образом закреплены после того, как некоторые операторы сообщили о неопределенных проблемах с болтами во время проверок.

Об этом пишет Reuters.

Эта рекомендация последовала за запретом FAA 171 самолета Boeing 737 MAX 9 после того, как 5 января в салоне взорвалась дверная заглушка на реактивном самолете Alaska Airlines MAX 9.

737-900ER не является частью нового парка MAX, но имеет ту же дополнительную конструкцию дверных заглушек, которая позволяет добавлять дополнительную дверь аварийного выхода, когда перевозчики решают установить больше мест.

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FAA издало "Предупреждение безопасности для операторов", в котором сообщается, что некоторые авиакомпании провели дополнительные проверки заглушек средней двери 737-900ER "и заметили находки с болтами при проверках технического обслуживания".

Alaska Airlines и United Airlines единственные два американских перевозчика, использующих MAX 9, заявили в этом месяце, что во время предварительных проверок обнаружили незакрепленные части на нескольких приземлившихся самолетах MAX 9. В этом месяце им пришлось отменить тысячи рейсов из-за приземления.

FAA заявило, что самолеты MAX 9 будут оставаться на земле, пока оно "не убедится, что они безопасны для возвращения в эксплуатацию".

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United сообщила, что продлила отмену своих рейсов MAX 9 до 26 января. Alaska, чьи самолеты MAX 9 составляют 20% парка, ранее упразднила все рейсы до 21 января. Авиакомпания не сразу комментировала, на какой срок планирует продлить отмену.

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Напомним:

6 января авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты десятков самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как взрыв панели кабины заставил совершенно новый самолет с пассажирами совершить аварийную посадку.